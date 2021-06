Le 41ème Gouvy Jazz & Blues Festival se tiendra les 7 et 8 août prochains à la Ferme Madelonne

Le Jazz Club de la Ferme Madelonne, situé à Sterpigny, dans l'entité de Gouvy, non loin de Houffalize et sur la frontière Nord du Grand-Duché de Luxembourg, accueillera, les 7 et 8 août prochains, le 41ème Gouvy Jazz & Blues Festival dans une ambiance plus que jamais conviviale et familiale.

Pas moins de 50 musiciens se relayeront sur les deux scènes du site. Par ailleurs, des jeunes musiciens bénéficieront ici d'un tremplin pour se faire connaître et développer leur carrière. On pense notamment au groupe de Benni, chanteur et guitariste ainsi qu'au groupe de blues Little Mouse & The Hungry Cats.

Samedi 7 août

Le festival débutera le 7 août à 15h00 avec le groupe Green Moon Tribe qui sera suivi entre autres, par le Nitcho Reinhardt Trio (à 16h30 et 18h45), par le Blue Note Quartet qui comprend, outre Jim Rotondi, Olivier Hutman (France) au piano, Piero Odorici (Italie) au saxe ténor, Markus Schieferdecker (Allemagne) à la basse et Bernd Reiter (Autriche) à la batterie (19h30) et par Manu Katché et son groupe à 21h45.