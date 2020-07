Le 17 juillet 1954 s'ouvrait le premier Newport Jazz Festival

La performance de Paul Gonsalves en 1956

Malgré le mauvais accueil d’une certaine partie de la population de Newport pour cause de nuisances, le festival est reconduit les années suivantes et connaît un vif succès. En 1955, parmi les artistes qui se produisent pour la deuxième édition figurent : Louis Armstrong, Count Basie, Woody Herman, Dave Brubeck, Gerry Mulligan, Thelonious Monk et Miles Davis et sa célèbre interprétation de "Round Midnight". En 1956, la popularité de Duke Ellington remonte de manière spectaculaire à la suite d’une prestation du saxophoniste Paul Gonsalves sur le morceau "Diminuendo And Crescendo In Blue". Ellington se retrouve en couverture du "Time" et l’enregistrement par Columbia de son concert de Newport devient son disque le plus vendu.