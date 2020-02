Le 17 février 1982 s’éteignait l’extraterrestre Thelonious Monk

Au milieu des années 50’Thelonious Monk enregistre "Plays Duke Ellington" et "The Unique Thelonious Monk" qui mettent en avant sa technique particulière au service de standards du jazz. Il croisera ensuite la route de John Coltrane, Johnny Griffin et Charlie Rouse avant de connaître à nouveau des problèmes avec la justice.

Thelonious Monk apparaîtra une dernière fois en public en 1975 au Newport Jazz Festival avant de se retirer auprès de sa femme et de sa fidèle mécène, la baronne Pannonica de Koenigswarter.

Le concert à Bruxelles de 1963

Le 10 mars 1963, The Thelonious Monk Quartet était en concert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le pianiste américain est accompagné sur scène de Charlie Rouse au saxophone, John Ore à la contrebasse et Frankie Dunlop à la batterie. Parmi les titres interprétés : "Criss Cross", "Epistrophy" ou encore "Ruby My Dear". Un concert diffusé dans l’émission "Jazz pour tous" de la RTB.