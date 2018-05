Lang Lang à Versailles : l’interprète royal

Lang Lang est un des pianistes parmi les plus reconnus à l’international, avec son sens du spectacle et sa finesse d’interprétation, il délivre une performance majestueuse à Versailles.

Le virtuose chinois de 35 ans considéré comme un prodige du piano jouit d’une renommée internationale. Lang Lang n’hésite pas à faire de ses interprétations de véritables spectacles et multiplie les collaborations avec des artistes en dehors de la sphère du classique comme Kendrick Lamar, Metallica, Eminem entre autres. Le pianiste affiche un attrait particulier pour le répertoire romantique comme l’oeuvre des compositeurs Chopin et Tchaïkovski qu’il a choisi d’interpréter dans la galerie des glaces de Versailles.

Le château de Versailles est un lieu habité par l’histoire de la royauté et par-là, l’histoire de la France. Résidence des rois érigée par Louis XIII et agrandie par Louis XIV, le château est passé de lieu d’agrément à palais royal. C’est dans cette magnificence que Lang Lang a décidé d’interpréter les oeuvres des deux compositeurs qu’il affectionne et qu'il a toujours joué, pour enregistrer un album exceptionnel. Arte a réalisé une captation de ce concert hors du commun en 2015, qui au-delà du lieu fait montre de la virtuosité de Lang Lang et l’à-propos des compositions au regard du château.

Le programme :

Frédéric Chopin

Scherzo n°1, op. 20

Scherzo n°2, op. 31

Scherzo n°3, op. 39

Piotr Tchaïkovski

Les Saisons op. 37a, Septembre – La Chasse

Les Saisons op. 37a, Novembre – Troïka

Les Saisons op. 37a, Décembre – Noël

Le concert est à voir sur Arte.