Lana Del Rey souhaite une bonne année à ses fans en dévoilant un nouveau titre

C'est sur Instagram que Lana Del Rey a dévoilé un extrait d'un nouveau morceau issu de son prochain album, le titre sera dévoilé dans son intégralité le 9 janvier, comme le précise la chanteuse.

"Bonne année à tous. J'espère que vous aimerez ce nouveau titre que je dévoilerai le 9", a noté la chanteuse dans un post sur Instagram. "Il s'appelle ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have- but i have it'."

Elle accompagne son message d'une vidéo en noir et blanc sur laquelle on la voit en gros plan dans sa chambre en train d'écouter la chanson.

La star a profité de ce message sur Instagram pour annoncer aussi qu'elle allait bientôt dévoiler un livre de poésie et qu'elle allait annuler certains concerts à venir sans donner plus de précisions.

Cet extrait est l'un des nombreux avant-goûts livrés par la chanteuse en amont de la sortie de son prochain album intitulé "Norman Fucking Rockwell". Son cinquième opus pourrait être dévoilé fin mars à en croire de nombreuses rumeurs. Elle a déjà partagé des titres dans leur intégralité, comme "Mariners Apartment Complex" et "Venice Bitch" ainsi que les extraits de "Cinnamon" et "Sylvia Plath."