Lalala … Anne Niepold

Que fait-on quand on a oublié les paroles d’une chanson ? On fait lalala. Lalala … est un nouveau projet de l’accordéoniste Anne Niepold. Elle a arrangé des chansons populaires qui sont interprétées sur scène sans les paroles par un accordéon diatonique et des cordes classiques. Anne Niepold joue avec le quatuor Alfama le lundi 20 août au Festival d’Art de Huy. De Brel à Dalida en passant par Henri Salvador et Michel Legrand. Quelques musiques classiques se glissent dans le répertoire et brouillent les pistes musicales. En 2014, l’album Musette is not dead dépoussiérait le genre du musette. Anne Niepold procède pareillement avec la chanson française. Elle anoblit rengaines et ritournelles.

Anne Niepold est au micro de Pascal Goffaux.