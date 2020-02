Laetitia Casta et Christophe réunis dans un duo sensuel

Dans un clip hypnotique, Christophe et Laetitia Casta chantent "Daisy", un classique du répertoire du chanteur.

Pour ses 73 ans, le chanteur Christophe a décidé de sortir un album "Christophe etc…" sur lequel il reprend ses plus grands succès accompagnés d’invités de marque : Etienne Daho, Eddy Mitchel, Raphaël, Arno, Julien Doré, Juliette Armanet et Laetitia Casta. Pour son duo avec l’actrice corse, Christophe s’offre un clip hypnotique et sensuel.

Elle incarne le charme "à la française", il est l’un des derniers dandy emblématique de sa génération et ensemble ils forment un duo de charme. Dans le clip de "Daisy", l’actrice danse langoureusement autour d’une barre de pole dance en hauts talons et petite tenue. Le duo complice s’offre une virée nocturne dans Paris que l’on suit avec beaucoup de plaisir. On remarquera que c’est Laetitia Casta qui est au volant puisque le chanteur a perdu son permis en 2000. Les scènes de la voiture qui traverse la nuit bleutée ne sont pas sans nous rappeler le film Drive avec Ryan Gosling. Le résultat est en tout cas convaincant et très moderne, tout comme la réinterprétation de ce titre de 1977.

La voix du chanteur est plus fragile qu’à l’époque. Laetitia Casta susurre ses paroles. Sa voix est douce et fragile et nous rappelle celle de Jane Birkin ou encore de Charlotte Gainsbourg, on est séduits !

Ce n’est pas la première fois que l’on peut voir l’actrice corse dans un clip : en 1998 on a pu l’apercevoir au milieu d’un champ de tournesols pour le clip du morceau "Fields of Gold" d’I Muvrini et de Sting. En 1999, on l’a vue dans le clip "Baby did a bad, bad thing" de Herb Ritts et plus récemment, en 2010, on a pu la voir jouer les amantes de Rihanna dans son morceau "Te amo".