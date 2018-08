La trompette au coeur du Marni Jazz Festival

Pour la quinzième année, le théâtre ixellois revêtit ses habits jazz pour un festival consacré cette année à la trompette. Ça se passe du 5 au 15 septembre.

Pour ouvrir la saison culturelle de la plus belle des manières, le Théâtre Marni organise son traditionnel Marni Jazz Festival. Cette année, l’instrument mis à l’honneur n’est autre que cet élégant cuivre clair fait de laiton, la trompette. Accompagnée par le piano, le saxophone, la clarinette et le trombone, elle fait partie du quintet d’or du jazz, un genre intimement liée à l’instrument à pistons.

A l’occasion du festival ixellois, le Marni a fait venir une des trompettistes parmi les plus douées de sa génération, la Française Airelle Besson, qui se produira en duo avec Vincent Seagal. Laurent Blondiau, Greg Houben et Jean-Paul Estievenart porteront eux les couleurs de la Belgique avec leurs nouveaux projets. Le Bert Joris quartet viendra étoffer la sélection belge, notre pays étant particulièrement prolifique actuellement. Enfin, une soirée spécialement dédiée au 40e anniversaire du label Igloo sera agrémentée de Dj set jazz et autres concerts surprises. Une exposition photographique de Eric Mannaerts viendra compléter le tout avec une série de portraits réalisés entre 1985 et 1995 en backstages.