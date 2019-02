La troisième édition du festival "La Belle Hip Hop" dédiée aux femmes du 8 au 15 mars

La troisième édition du festival "La Belle Hip Hop", dédiée aux femmes, aura lieu le 8 mars prochain, précisément à la date de la Journée internationale des Femmes, décrétée par l'ONU. Des artistes de huit pays sont invitées, jusqu'au 15 mars, à présenter leur savoir-faire en huit lieux de la capitale, notamment au Botanique, à l'Université Saint-Louis et à l'Espace Magh.

Le Hip Hop est un mouvement culturel qui regroupe essentiellement quatre modes d'expression : le rap, le deejaying, la danse et le graffiti. Ses racines sont américaines et masculines mais de plus en plus de femmes y trouvent une place de choix.

La programmation alterne concerts, débats, événements et performances. On notera la présence d'artistes venues d'Indonésie, de France, d'Italie, du Mexique, de Tunisie, de République démocratique du Congo, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et, bien entendu, de Belgique.

Sur le thème "Soeur Yes Soeur", le festival entend participer à la lutte contre la misogynie, "toutefois moins présente dans le Hip Hop que dans le monde politique et des affaires", ainsi que contre les violences faites aux femmes. Il souhaite également œuvrer en faveur du développement culturel et de l'égalité des chances, tout en brisant les stéréotypes et en véhiculant un message d'unité dans la diversité.