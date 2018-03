La Tripartite : INSECTE + NAVAHO + ULTRAMORT

Les drôles d’oiseaux d’INSECTE invitent NAVAHO et ULTRAMORT à partager la scène du BRASS le 19 avril prochain. Il s’agissait à la base d’un appel à candidature de l’asbl Court-Circuit, une association de promotion musicale en FWB, pour former une tripartite musicale, un concert à trois temps avec les Français d’INSECTE. Ce sont finalement les groupes NAVAHO et Ultramort qui remportent l’appel et partageront la scène du BRASS - Centre culturel de Forest.

INSECTE est une formation musicale acid pop composée de cinq gars de Paris qui vivent à Bruxelles. Unis par l’amour de la scène et du second degré, ils ont gagné "Du F. dans le texte" en 2016. Oscar, Yerko, Louis et Noé rendent en musique un hommage appuyé à une pop française sucrée qui fleure bon les amours d'été. INSECTE nous installe sur la balançoire des romances adolescentes, vacances en Bretagne entre Laurent et Alain. Voulzy et Souchon, à qui la voix d'Oscar fait écho. Un romantisme assumé de l'instru vaporeuse aux paroles légères et entêtantes, qui nous rappelle un peu les autres français de Paradis, en moins electro et plus fleuri. Après la confirmation de leur talent avec leur second EP “Deux”, INSECTE a déjà prouvé qu’ils n’étaient plus des petits scarabées.

Le premier album de NAVAHO est sorti fin 2016 et c’est à cette occasion que nous avions parlé de ce jeune groupe prometteur. Depuis, NAVAHO a roulé sa bosse enchaînant les dates belges. Le groupe bruxellois propose une musique à la sonorité chaude et sauvage. Comme son nom le suggère, le band nous emmène du côté des westerns américains, cowboys, indiens et moutons de poussière, mais aussi agrémenté de sauce pop ici et là, qui n’est pas sans rappeler les Vampire Weekend, Connan Mockasin avec la nonchalance assumée de Mac DeMarco.

ULTRAMORT est un groupe pop basé à Bruxelles qui aime à mélanger leur univers onirique avec de la musique électronique ou plus minimale. Ils inscrivent aussi dans leurs références les quatuors à cordes de Bartók, le silence, la pluie et la tristesse, ça a le mérite d’attirer l’attention. Le groupe est composé de Paco Jardi, Marc Melià, Alex Aymi et Stéphanie Croibien.