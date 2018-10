La surprise-party du Bon Gamin Myth Syzer au Botanique

Producteur prolifique et Bon Gamin (son collectif) dans l’âme, Myth Syzer avait déjà collaboré avec toute la sphère du rap francophone ou presque avant de lancer son album “solo” Bisous, en avril 2018 sur le label Animal 63. Déjà bien teasé par les singles Le Code avec ses comparses Bonnie Banane, Ichon et Muddy Monk et Coco Love avec Ichon, l’album s’est peu à peu dévoilé comme une déferlante hip-pop pleine de guests et de second degré. Avec des titres assumés frisant la mièvrerie et d’autres totalement violents, Myth Syzer se moque des romances et de l’intimité telles qu’elles sont peintes dans la musique.

C’est dans une Rotonde pleine à craquer que le producteur français originaire de la Roche-sur-Yon venait défendre son premier album. Dès les premiers pas de Myth Syzer sur la petite scène intimiste, le public reprend par coeur le titre d’ouverture Sans toi (originellement interprété avec Hamza qui n’a pu se libérer). L’ambiance est déjà au zénith après quelques minutes et Syzer enchaîne, accompagné par la chanteuse Bonnie Banane et Ichon, ses fidèles supports de concert et d’album. Le public est déjà chauffé à blanc, il devient intenable à l’arrivée de Roméo Elvis, le rappeur du cru. Myth Syzer tient sa barque et nous distille au passage quelques exclusivités en provenance de son prochain album Bisous Mortel qui devrait sortir à la fin novembre. On regrettera l’enthousiaste parfois trop marqué et les beuglements du public qui connaissait tellement les paroles qu’il en massacrait la musicalité, surtout sur le single-phare de l’artiste, Le Code. En résumé, malgré les braillements d’un public sans gène qui a gâché une partie du spectacle, Myth Syzer est parvenu à orchestrer un vrai show de producteur, enchaînant habilement les différents univers de ses invités tout en lâchant ici et là de nouvelles productions inédites plaisantes. Reste plus qu'à attendre la sortie imminente de son prochain album.