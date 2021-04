La soul et le jazz sensible et sociétal de Jarrod Lawson

Jarrod Lawson est un compositeur, claviériste et chanteur fortement inspiré par des artistes comme Stevie Wonder et Donny Hathaway. À l’instar de ces légendes, il intègre des messages sociaux et spirituels à sa musique entraînante. Ses aptitudes suggèrent un large éventail de connaissances musicales et un lien profond avec le jazz.

Lawson a grandi dans un environnement musical, en grande partie grâce à son père, qui exploitait un studio d’enregistrement dans la maison familiale de Redwood City, en Californie. Jarrod explore la collection de disques de son père et trouve un trésor dans les enregistrements de Donny Hathaway et de Stevie Wonder. Ces deux géants l’inspireront et le guideront dans son développement en tant que chanteur et compositeur de musique soul. Alors qu’il explore les magnifiques harmonies de la soul, une fascination et une quasi-obsession pour le piano s’épanouissent alors que Jarrod n’a que 13 ans.