La rumba congolaise en attente de sa reconnaissance par l’Unesco

Le tempo démarre lentement puis accélère, le pas est chaloupé et le vêtement élégant, la rumba congolaise fait danser "sapeurs" et "ambianceurs" à Brazzaville et Kinshasa, unis par l’amour de cette musique érigée en raison d’être.

Sur les deux rives du fleuve Congo, on situe les origines de la rumba dans l’ ancien royaume Kongo , où l’on pratiquait une danse appelée Nkumba , qui signifie "nombril" , parce qu’elle faisait danser homme et femme "collé-serré", nombril contre nombril.

Avec la traite négrière, les Africains arrachés à leur continent ont emmené avec eux un bagage immatériel, leur culture et leur musique. En Amérique, ils ont fabriqué les instruments qu’ils utilisaient chez eux.

"Surtout des instruments à percussion, des membranophones, des idiophones, et aussi notre piano africain, le xylophone", explique le chef du département de musicologie au musée national de RDC (MNRDC), Gabriel Kele, .

"Les instruments ont évolué", dit-il, le style aussi, vers le jazz en Amérique du Nord, la rumba en Amérique du Sud. Et cette musique est revenue en Afrique, avec les commerçants et les 78 tours.

La rumba dans sa version moderne a une centaine d’années. C’est une musique des villes et des bars, de rencontre des cultures et de nostalgie, de "résistance et de résilience", de "partage du plaisir aussi", avec son mode de vie et ses codes vestimentaires ("la sape"), décrit le Pr Yoka.

Les textes, dit-il, principalement en lingala, la langue la plus parlée dans les deux capitales, chantent le plus souvent l’amour, mais ils sont à entendre au 2e degré, car les messages sont aussi critiques et politiques.

Le monument en matière d’interpellation politique fut en 1960 "Indépendance cha-cha", titre de Joseph Kabasele (1930-1983), dit "Grand Kallé" – composé durant la Table ronde de Bruxelles début 1960 -, et de son orchestre African Jazz, devenu une sorte d’hymne des indépendances africaines.