La release party de Monolithe noir pour Slowly Changing

Le compositeur français propose de faire découvrir son nouvel EP le 8 février prochain au Beursschouwburg. Au programme, messe sombre musicale et invités de marque.

Avant d’être Monolithe noir, Antoine Pasqualini a créé et participé à plusieurs projets musicaux en France. Auparavant bercé par la pop, le musicien et compositeur a trouvé à Bruxelles des inspirations plus tournées vers l’ambiant, l’electronica, le drone avec des synthés modulaires et des bourdonnements. Il n’a pas pour autant délaissé la pop qui reste en filigrane dans ses compositions, dans lesquelles il tire superbement partie du genre avec des parties mélodieuses et des percussions, qui apportent émotions et lueurs aux moments sombres et apocalyptiques. Monolithe noir est comme le maître d’une cérémonie musicale obscure et scintillante à la fois, multi-facette.

Après le lancement de son premier EP à Berlin chez KODW et son LP Le Son Grave chez les Liégeois de Luik Records, Monolithe noir sort Slowly Changing. L’EP sortira le 2 février chez Kowtow Records et une release party est organisée au Beursschouwburg le 8 février. Pour l’occasion, Antoine Pasqualini fera venir de nombreux invités, présents également sur l’album.