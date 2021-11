La Reine des Neiges s’invite chez Hors – Champs

Le dimanche 12 décembre, " Hors- Champs" accueillera le spectacle musical "Gerda" consacré à la vraie histoire de la Reine des Neiges.

Au programme, un conte musical mêlant slam, chant, mélodica, et danse. Le spectacle sera animé par deux musiciennes et conteuses qui feront vivre le conte de la Reine des Neiges écrit par Hans Christian Andersenen et paru en 1844. L’histoire raconte le long voyage qu’entreprend Gerda afin de sauver son ami Kai de la terrible reine des neiges. Durant son périple, la jeune fille rencontre des tas de personnages différents dont des brigands et des animaux.

Le conte original a déjà été adapté de nombreuses fois, notamment par Disney.