La playlist pour vous occuper durant le "lockdown"

La nouvelle est tombée hier soir lors du conseil de sécurité : toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques sont annulées. Les discothèques, les bars et les restaurants sont quant à eux fermés pour plusieurs semaines. Adieu les plans du week-end !

Les Belges sont invités à rester chez eux pour les semaines à venir. Vous êtes sans doute déjà en train de vous demander comment vous allez vous occuper durant tout ce temps ? En vous mettant à jour dans votre planning de séries préférées à regarder par exemple. Ou en lisant cette pile de bouquins qui s’amoncelle à côté de votre lit. Il y a aussi l’album de votre artiste préféré qui est sorti il y a 6 mois et que vous n’avez pas encore pris la peine d’écouter…

Tout ce temps pourrait également être mis à profit pour découvrir de nouveaux artistes en écoutant des playlists. On vous parlait dans cet article de la playlist spéciale "coronavirus" préparée par les journalistes du média musical Jack. Le concept de soirée showcase Fifty Session a préparé à son tour une playlist spéciale "Covid-19 Lockdown". Sur le même principe que la playlist de Jack, tous les titres et artistes ont un lien avec les thématiques "malade", "fin du monde", "lockdown".

"Tout est gore" de Lous and the Yakuza, "Les jours solitaires" de Frank Woodbridge, "Fever" de Balthazar ou encore "No time to die" de Billie Eilish sont à retrouver dans cette playlist pleine de second degré et de pépites musicales. A consommer d’urgence et sans modération.