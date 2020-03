La pianiste Anne Wolf nous fait danser avec les anges

À l’occasion de la sortie de son dernier album, la pianiste Anne Wolf était l’invitée de l’espace lounge de Patrick Bivort. Anne étudie le piano depuis l’âge de neuf ans. Après avoir suivi la filière académique durant une dizaine d’années, elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles, y obtient un premier prix de solfège et suit également des cours d’harmonie classique, d’analyse musicale, de chant choral, de psychopédagogie et d’histoire de la musique classique.

Dès cette période, elle entame une vie musicale professionnelle très active, accompagnant notamment de nombreux chanteurs francophones ou flamands et participant à des projets variés en musique africaine, brésilienne, cubaine, jazz, rock, pop ou soul ! Parallèlement, elle entame ensuite l’étude du jazz (jazz qu’elle découvre lors d’un concert de Chet Baker) au sein du même Conservatoire et obtient un premier prix de piano quatre ans plus tard dans la classe d’Eric Legnini.

Ces dernières années, son penchant pour le jazz ou les musiques du sud s’est confirmé tant sur scène qu’en studio, au travers de différents projets dont son propre trio avec lequel elle enregistre l’album "Amazone" suivi quelques années plus tard de l’album "Moon at Noon". En 2019, son tout nouvel album "Danse avec les Anges" enregistré avec un quatuor paraît sous le label Igloo. Quelques rencontres importantes ont marqué son parcours artistique dont celles avec Michel Petrucciani, Eric Legnini, Charles Loos, Tania Maria, Pierre Van Dormael et Theo de Jong.

Près de 20 ans après la sortie de son disque "Amazone", la pianiste présente un nouvel album à l’instrumentation originale qui marque un tournant négocié tout en douceur vers un jazz plus moderne où la mélodie occupe toujours une place de choix. Sidewoman au sein de nombreux projets, Anne Wolf a toujours su préserver son univers personnel en composant et arrangeant pour son trio. Avec ce nouvel album, la pianiste ouvre le troisième volet d’une aventure qui a débuté fin des années 90 et présente une nouvelle formule en quatuor. "Danse avec les Anges" est né d’une démarche personnelle et instinctive. La musique d’Anne Wolf résulte de toute une série d’influences, allant de Bach à Pierre van Dormael en passant par Bill Evans, Sting, Jimi Hendrix, Jobim, Michel Petrucciani ou Parliament, pour n’en citer que quelques-uns.

Anne Wolf était l'invitée de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.