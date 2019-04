La Nuit africaine d'Ottignies deviendra les "Afronautes" pour sa 25e édition

Les organisateurs de la Nuit africaine, qui a lieu depuis un quart de siècle dans le domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies, ont annoncé lundi le programme de l'événement, qui aura lieu le 23 juin prochain.

Pour marquer son 25e anniversaire, la Nuit africaine change de nom, elle devient "Les Afronautes".

Commençant dès 14h pour se terminer bien après minuit, la fête se voudra plus que jamais un endroit d'échange avec les cultures africaines, les associations et les artistes. L'entrée est fixée à 5 euros en prévente et 10 euros sur place le jour-même.

L'événement, qui bénéficie du soutien financier et logistique de la province du Brabant wallon, est organisé par le centre culturel d'Ottignies et le centre culturel du Brabant wallon. Il bénéficie d'un budget global d'environ 60.000 euros, dont 20.000 euros venant de la province et 7.500 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En plus des concerts qui seront donnés sur deux scènes ainsi qu'en déambulation par certains groupes, de nombreuses animations sont prévues : ateliers créatifs ou de danse, contes, village de stands associatifs...

"Nous sommes tous des explorateurs à la découverte des 'Afriques' d'aujourd'hui, quel que soit notre statut. Chaque espace du festival devient un lieu de découvertes et de rencontres, avec comme fil rouge de stopper les clichés, de laisser une part à l'imaginaire et au mystère. Le festival des Afronautes est à présent un espace-temps de découverte des cultures africaines. Il s'inscrit dans le souhait du Brabant wallon d'être en phase avec l'évolution de la société et son engagement pour la diversité", a indiqué lors de la présentation la députée provinciale Isabelle Kibassa-Maliba.

le programme complet

Yallah Bye sera présent lors de cette Nuit Africaine, le 23 juin prochain.