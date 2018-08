La nouvelle génération du jazz British au Parc de Bruxelles

L’Ancienne Belgique met à l’honneur la marge avec son festival estival FEEËRIEËN qui court du 27 au 31 août, dans les allées boisées du Parc de Bruxelles. Au programme, la mise en avant d’artistes qui ne prennent que peu le feu des projecteurs et qui pourtant valent le détour. Les artistes sont regroupés par thème et style musical. Le 28 août, le parc du centre de Bruxelles se fera l’écho du jazz moderne de Kamaal Williams et Mammal Hands, la relève britannique.

Kamaal Williams est la continuité du projet Yussef Kamaal de l’artiste ultra-talentueux et prolifique Henry Wu (vu à Dour en 2017). Il réussit à fusionner avec brio différents courants musicaux londoniens sur un tapis de jazz, créant un ensemble harmonieux et énergique aux sonorités funk. Accompagné par deux musiciens, Henry Wu viendra présenter son nouvel album, " The Return " avant sa petite tournée internationale.

Mammal Hands

Mammal Hands, qui était passé par l’Atelier 210 en avril dernier est aussi un groupe britannique pétri de talent. Formé en 2012, Mammal Hands est originaire de Norwich. Les trois musiciens vont puiser aux racines du jazz et y accolent ici et là des influences rythmiques venus d’Inde et des Etats-Unis avec des percussions et des enchaînements presque folk. Inspirés par les sonorités naturelles et minérales, Jordan Smart au saxo, Nick Smart au piano et Jesse Barrett à la batterie et percussions commencent à se faire connaître depuis quelques années sur la scène et ont signé sur le même label que GoGo Penguin et STUFF, rien que ça (Gondwana Records). Le groupe viendra présenter " Shadow Work ", son dernier album.