La Guinée est en deuil, le "Griot électrique" Mory Kanté nous a quittés

Surnommé le "Griot électrique", Mory Kanté a popularisé la musique africaine et guinéenne en particulier. Mory Kanté est né en 1950 dans une famille de griots, sortes de poètes, chanteurs, historiens et journalistes à la fois. C’est son fils Balla Kanté qui a annoncé le décès de son papa dans un hôpital de Conakry :

Il souffrait de maladies chroniques et voyageait souvent en France pour des soins, mais avec le coronavirus ce n'était plus possible