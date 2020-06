La Grande Séduction - Nathalie Loriers - 29/04/2020 Ce 30 avril, nous célébrons la 10e Journée internationale du Jazz. Une journée proclamée par l'Unesco en 2011. À cette occasion, découvrez en exclusivité sur Auvio quatre podcasts "jazz" originaux de La Grande Séduction, une série d’émissions qui rassemblent des acteurs majeurs du jazz actuel pour évoquer leurs coups de foudre musicaux. Ces podcasts ont été réalisés par Bastien Paternotte et Vincent Dascotte de "Play Misty production" Née en 1966, Nathalie Loriers est depuis plus de 30 ans l’une de nos meilleures pianistes en Belgique. C’est avec des compositions ciselées, et son trio qu’elle s’est imposée comme une pianiste moderne, mais aussi ancrée dans la tradition. Pédagogue appréciée, elle est également la pianiste du « Brussels Jazz Orchestra ».