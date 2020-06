La Grande Séduction (en confinement) : Tom Bourgeois

A partir de ce 1er juillet, petit à petit, et dans des conditions particulières, nous pourrons à nouveau profiter de l'une ou l'autre scène, retrouver un artiste qu'on aime, se détendre grâce à un spectacle ou un concert. Plusieurs podcasts "La Grande Séduction" vous ont permis la rencontre avec quelques musiciens de jazz en mode "confinement" et ainsi découvrir les albums ou morceaux qu'ils et elles affectionnent. Tom Bourgeois sera donc, le dernier musicien jazz, "confiné" de cette série.

Tom Bourgeois © Cee Van De Ven

Immersion dans le home studio du compositeur et saxophoniste Tom Bourgeois. Un lieu dans lequel Tom se sentait bien pendant ces temps troublés, s’y réfugiant, composant et écoutant des plaques et venant tout naturellement à partager sa playlist musicale. Un fan de Kenny Wheeler et Lee Konitz mais pas uniquement...