La Grande Séduction (en confinement) : Médéric Collignon - 25/05/2020 Votre journée a passablement mal commencé? Vous traînez les pattes et le derrière? On a ce qu’il vous faut: un philtre d’amour préparé par le seul et l’unique, Médéric Collignon. Le trompettiste vous livre à domicile ses albums jazz coup de coeur, à consommer de préférence toute la journée! La Grande Séduction façon confinement avec Médéric Collignon, c’est ici et maintenant.