La Grande Séduction (en confinement) : Jean-Paul Estiévenart - 18/05/2020 La Grande Séduction (en confinement) : Jean-Paul Estiévenart Jean-Paul Estiévenart , trompettiste, nous livre ses pépites jazz et, par la même occasion, ses souvenirs d’adolescence. A propos de Sketches of Spain qu’il écoutait sur son magnéto cassettes à côté de son coussin à 16 ans: »On m’a donné ça, j’ai écouté et j’me suis dit: je veux faire ça aussi… je veux devenir Miles Davis! ». Il évoque celui-ci et bien d’autres albums dont il ne peut se passer.