La Grande Séduction - David Linx - 29/04/2020 Ce 30 avril, nous célébrons la 10e Journée internationale du Jazz. Une journée proclamée par l'Unesco en 2011. À cette occasion, découvrez en exclusivité sur Auvio quatre podcasts "jazz" originaux de La Grande Séduction, une série d’émissions qui rassemblent des acteurs majeurs du jazz actuel pour évoquer leurs coups de foudre musicaux. A noter que ce portrait de David Linx a été réalisé à distance, pendant le confinement. Ces podcasts ont été réalisés par Bastien Paternotte et Vincent Dascotte de "Play Misty production" Né en 1965, David Linx est actif depuis les années 80. Par sa curiosité, son travail, et son immense culture, il a redéfini la notion même de « chanteur de Jazz ». Multi instrumentiste, il est auteur et compositeur. Le timbre de sa voix, son style sont uniques. Improvisateur à la créativité débridée, il s’est « fait tout seul ». Son nouveau projet en quartet « Skin in the game » sortira en septembre 2020.