“La Flûte Enchantée” à revoir sur Arte

Il y a quelques semaines, le Théâtre Royal de la Monnaie programmait “La Flûte Enchantée” (Die Zauberflöte) de Wolfgang Amadeus Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci. La captation de l’opéra est désormais disponible sur Arte Concert.

“La Flûte Enchantée” est l’une des oeuvres de Mozart parmi les plus connus et populaires. La première représentation de l’opéra a eu lieu en 1791 à Vienne, il a connu un joli succès dû à son accessibilité et son intrigue surnaturelle. L’histoire est celle du Prince Tamino qui dans son grand courage s’en va libérer Pamina, la fille de la Reine de la Nuit des griffes du grand prêtre Sarastro. Avant même de voir la jeune femme, Tamino en est déjà follement amoureux et est prêt à tout pour elle. Sarastro impose au jeune prince une série d’épreuves pour récupérer sa promise, à laquelle il se plie, accompagné de Papageno. Mais bientôt le doute s’empare de Tamino et Papageno : le grand prêtre Sarastro est-il en train de les manipuler ? Est-il véritablement humaniste et défenseur de l’égalité ?

Parmi les épreuves imposées au prince, il y a le voeu de silence, l’initiation au culte et la fermeté dans le danger. Autant de pierres à l’édifice de la franc-maçonnerie dont Mozart fait ici l’apologie. Le metteur en scène Romeo Castellucci a choisi d’utiliser les symboles comme porte-drapeau d’une critique sociale, finement amenée. La direction musicale est donnée à Antonello Manacorda pour un résultat à la fois classique et mis en résonance de notre époque.

Retrouvez “La Flûte Enchantée” de Mozart à La Monnaie, mise en scène par Romeo Castellucci sur Arte ou ci-dessous.