La FLIP PARTY de Stupeflip est en ligne

La vidéo de la grosse fête organisée par le groupe Stupeflip a été mise en ligne. Le but de l’évènement : remercier tous les donateurs de leur glorieuse campagne de financement participatif.

Formé en 2000, Stupeflip est un groupe de musique français un peu barré et toujours très énervé, mélangeant les accents hip hop, punk, pop, hard rock. Construit autour d’une mythologie propre, Stupeflip c’est le "crou", le "stup’", une religion bien particulière. Ils avaient déjà fait une percée avec "Je fume pu d’shit" en 2002 et c’est en 2011 que King Ju et ses amis embrassent à nouveau un large public avec le génial "Stupeflip Vite !!!" et son clip avec déguisement en aluminium.

Le 16 septembre 2017 à Paris avait lieu la FLIP PARTY, une soirée concert organisée spécialement pour les donateurs du crowdfunding du groupe. Cette campagne de financement participatif, nous en avions déjà parlé tant elle a été couronnée de succès. C’était en octobre 2016, le groupe Stupeflip cherchait des financements pour produire son 5e album, il s’est alors tourné vers ulule et avait pour objectif 40.000 euros. Ce premier palier a été atteint en seulement deux heures et au final ce sont plus de 427.000 euros qui ont été récoltés, une surprise pour la bande à King Ju qui a centuplé ses espérances initiales.

La campagne de financement participatif a réuni quelques 10.000 contributeurs et il fallait bien les remercier. Le “crou” a donc décidé de mixer plusieurs titres supplémentaires, un clip et organiser la fameuse FLIP PARTY, un concert hommage à ce succès. Cette fête à l’image du groupe, totalement déjantée, a eu lieu le 16 septembre dernier à Paris et une sorte d’aftermovie croisée avec un making of vient d’être mise en ligne, histoire de capter un peu l’ambiance de l’évènement.

La vidéo est à voir ci-dessous :