La fine fleur du jazz belge dans un programme "spécial 21 juillet"

A l’occasion de la fête nationale belge de ce 21 juillet 2020, Philippe Baron proposait dans son émission "Jazz" sur Musiq3, une spéciale regroupant la fine fleur de notre jazz belge. Philip Catherine en tête (il sortira son nouvel album dans quelques jours), voici une belle occasion d’écouter et pourquoi pas découvrir plusieurs générations de musiciens de jazz Made in Belgium.

Avec le saxophoniste Jack Sels qui nous quittait il y a 50 ans, le violoniste Alexandre Cavalière et son dernier album "Manouche Moderne", Pierre Vaiana, Fabien Degryse et Jean-louis Rassinfosse (L’âme des poètes) et un extrait de l’album "J’ai deux amours", le trompettiste Jean-Paul Estiévenart, fraîchement lauréat d’un Octave de la Musique, Le pianiste Igor Gehenot et l’album "Cursiv", Antoine Pierre enregistré au dernier Brussels Jazz Festival à Flagey le 16 janvier 2020, Young Lions And Old Tigers extrait d’un enregistrement de Musiq3 hors commerce réalisé aux Tanneurs à Bruxelles, un extrait de l’album "Gardens" de Fabrizio Graceffa et enfin Quentin Dujardin et Didier Laloy extrait de l’album "Water & Fire".