La fin du silence au Sounds ?

Le Sounds Jazz Club, lieu emblématique de la vie culturelle bruxelloise, a fermé ses portes en mars 2020. Fondé et tenu par Sergio et Rosy durant près de 35 ans, le club a joué un rôle essentiel dans l’histoire du jazz à Bruxelles et a également contribué à l’émergence et au développement de nombreux talents belges et internationaux. Un collectif venant du secteur du jazz bruxellois, "Sounds Live" reprend à bout de bras la gestion du club et espère une ouverture à la mi-novembre



L’asbl Sounds Live est l'initiative de Joachim Caffonnette. Musicien pianiste jazz, ancien Président des Lundis d’Hortense et administrateur du FACIR, il s'associe à Fanny De Marco et Emmanuel André, deux professionnel.le.s de la musique (en production et communication). Toute l’équipe travaille actuellement à la rénovation du lieu, à la recherche de fonds ainsi qu’à une nouvelle programmation et souhaite une réouverture en grande pompe dès la mi-novembre 2021.



Réouverture prévue le 18 novembre 2021 Sounds Live aura pour missions de proposer une programmation représentant la diversité et l’inclusivité avec 4 concerts live par semaine (160 concerts/an), d’organiser des jams session et des résidences, d’offrir une place aux groupes émergents, le tout avec une offre horeca de qualité et une ambiance conviviale, propice à l’écoute et à la découverte. Les objectifs : pérenniser ce lieu mythique incontournable inscrit dans l’histoire du jazz bruxellois, offrir une expérience live unique au public belge et aux touristes de passage dans la capitale avec un véritable Jazz Club comme il en existe dans toutes les grandes villes et enfin, redevenir le point de rendez-vous incontournable des amateur.rice.s de jazz bruxellois.e.s et une des références mondiales parmi les grands clubs.