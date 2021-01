La Ferme du Biéreau organise des concerts en live stream au prix de 5€

Plutôt qu’être annulés, certains concerts qui devaient se tenir à la Ferme du Biéreau seront retransmis en direct. C’est notamment le cas de "Mind Connexion", le 3 février prochain.

Grâce à l’acquisition de matériel vidéo de haute qualité, l’équipe de la Ferme du Biéreau va pouvoir filmer et retransmettre en direct un concert. En plus de rendre cette expérience plus authentique, le live humanise le concert et permet au public de créer un lien plus direct avec l’artiste.

Lire aussi : Des concerts de classique en livestream avec la Ferme du Biéreau

Le 3 février à 20h30, vous retrouverez le groupe Mind Connexion en direct de la Ferme du Biéreau. Karim Baggili et Silva collaborent depuis longtemps ensemble sur des projets de musique du monde en parallèle de leurs carrières musicales personnelles. En créant Mind Connexion, ces deux amis de longue date se tournent vers l’électro-pop et explorent de nouveaux territoires de créativité. Pour y assister en direct ou accéder au replay pendant une semaine, le prix est de 5€.

Site web pour acheter vos billets

Un don pour la culture

Vous pouvez également faire un don pour soutenir le secteur culturel et La Ferme du Biéreau, sur le compte de la Fondation Roi Baudouin. Celui-ci est déductible d’impôt.

N° de compte : BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1

Avec la mention : 128/2803/00019