"La Face Katché" de Manu

C’est une rencontre avec un des plus grands batteurs du monde que l’on vous propose. Une interview réalisée par Diane Marois dans son émission "Le Feel De Diane" sur La Première. Au centre de cette rencontre, d’autres rencontres... Le batteur Manu Katché accompagne régulièrement les plus grands noms de la musique, de Peter Gabriel à Sting en passant par Tears For Fears, Dire Straits, Simple Minds, Michel Jonasz, Stéphan Eicher, Véronique Sanson, Youssou N’Dour… Chevalier des Arts et des lettres après 40 ans de carrière, ce musicien a su brasser toutes les influences et s’adapter à tous les styles. Nouvelle corde à son arc, une série de conversations avec des personnalités qui témoignent de parcours souvent peu connus du grand public.

Raconter les fêlures, les combats, les succès...

Manu Katché, Yannick Noah © Tous droits réservés Outre la musique, Manu Katché s’implique également contre le racisme en proposant depuis 2020 un programme sur Yahoo dans lequel le batteur français interview des personnalités issues de la diversité. Une conversation mettant au centre de la discussion, leur parcours et la façon dont ils et elles ont géré leurs différences, leurs difficultés et leurs atouts. "C’était surtout une envie de recueillir des témoignages. Plutôt que d’être vindicatif, de faire des démonstrations, des manifestations et d’avoir une proximité à la violence, je trouvais que c’était plus parlant d’interviewer des gens connus et de leur poser des questions sur leur petite enfance, leur adolescence et pourquoi ils sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui".

La Face Katché - Yannick Noah : "Mon premier surnom, ça a été Bamboul. Mon rêve c’était qu’un jour, on oublie Bamboul"

Éveiller les consciences Manu Katché avoue avoir eu une très belle enfance mais avoir aussi parfois capté quelques regards suspects. Pas d’agressivité mais un traitement parfois différent en raison de sa couleur de peau et ses origines (Né d'une mère française, couturière chez Christian Dior et d'un père ivoirien). Dans cette série de rencontres "La Face Katché", pas question de faire du buzz ou des clics, mais raconter les fêlures, les combats et au final l’envie de faire partie d’une entité, d’un pays, malgré les difficultés. Parmi les personnalités rencontrées : Yannick Noah, Mohamed Boissy, Anggun, Patrick Bruel… Leurs histoires, bouleversantes, inspirantes, leurs parcours de vie : ils se livrent au plus célèbre batteur de France et invitent à éveiller les consciences. Diane Marois évoque avec Manu Katché cette série de rencontres, "La Face Katché" mais aussi les collaborations musicales exceptionnelles accumulées tout au long de sa carrière.