La douceur extrême de Katie Melua

Katie Melua est rapidement devenue la musicienne la plus vendue au Royaume-Uni et en Europe, un exploit qui doit une grande partie de son succès à ses débuts fulgurants en 2003.

Melua est née en Géorgie soviétique en 1984 Katie Melua s’est ensuite installée à Belfast, en Irlande du Nord. Plusieurs années plus tard, sa famille s’est installée à Londres, où elle est entrée à la B.R.I.T. School for the Performing Arts & Technology (une école financée par l’industrie discographique). Plus de dix-sept ans après ses débuts et plus de 11 millions d’albums vendus, la chanteuse britannique s’est imposée sur la scène internationale. Depuis la sortie de son premier album "Call Off The Search" en 2003, la chanteuse a connu un succès indéniable. En 2006, elle est devenue l’artiste féminine ayant vendu le plus d’albums dans le monde. Avec son album "Pictures" sorti en 2007, elle est propulsée en tête des charts européens en quelques jours et détrône le "Boss" Bruce Springsteen.