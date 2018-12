La "Doublebus Experience" d'Odezenne à Contis

Une série documentaire sur YouTube raconte le projet un peu fou du groupe français Odezenne : organiser un concert dans une maison perdue au bord de l’océan en trois jours chrono.

Salut Meskal, c’est Alix. Ecoute je t’appelle parce qu’hier soir avec les gars, on a eu une idée d’organiser un concert à la maison, à Contis. Du coup, on va faire gagner des places je pense et puis on va louer deux bus pour faire venir une centaine de mecs. Histoire de jouer le live et faire un délire comme ça. Et je voulais savoir si ça t’intéressait de filmer.

Le premier épisode de “Doublebus Experience” a été mis en ligne le 30 décembre et on a déjà envie d’en savoir plus. Comme un accès coulisse, la série suit les membres de l’équipe d’Odezenne dans les préparatifs avant un concert assez particulier. Alors que le groupe vient de sortir son quatrième album Au Baccara, Alix, Mattia et Jacques décident d’organiser un évènement trois jours plus tard dans une maison à Contis, en bord de mer. Sur un coup de tête, le groupe affrète deux bus qui partiront de Bordeaux et organise un concours pour faire gagner des places. En attendant, il faut tout mettre en place pour accueillir la centaine de convives attendus, de la lumière au son en passant par le bar. Il faut aussi prévenir les voisins aux alentours et être aimable avec celui qui possède un fusil. Dans le même temps, Odezenne, jamais en panne d’inspiration, fait venir Meskal pour filmer le concert et les préparatifs.

Retrouvez toutes les dates de la tournée d’Odezenne sur leur site web ou leur page Facebook.

A noter qu’ils seront au Reflektor à Liège le 7 mars.

Les autres épisodes seront mis en ligne sur leur chaîne YouTube.