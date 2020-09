La contrebasse chantante et imaginative de Gary Peacock a perdu son maître

C’est ce lundi 7 septembre que le label ECM officialisait la disparition du contrebassiste américain Gary Peacock à l’âge de 85 ans. Avec Keith Jarrett, Paul Bley, Jack DeJohnette... c’était un des pionniers du label de Manfred Eicher :

J’ai perdu un ami de longue date et un musicien que j’avais beaucoup admiré depuis la première fois que je l’ai entendu. Il a jeté les bases d’un des groupes de jazz les plus durables.

C’est en 1970 que Gary Peacock arrive chez ECM avec ce qui sera le 3ème album du label "Paul Bley With Gary Peacock". Après un long séjour passé au Japon pour y étudier la philosophie zen et faire un break dans sa carrière, Gary Peacock forme en 1977 son Trio composé du pianiste Keith Jarrett et du batteur Jack deJohnette. Première trace d'une longue collaboration de cette formation l'album "Tales Of Another Day" enregistré à New York en 1977 et entièrement composé par Gary Peacock. Des compositions parfois considérées comme des haïkus.