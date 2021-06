La chanteuse Lorde annonce son retour avec Solar Power, sur le mode teaser

Après plus de quatre ans de silence, Lorde revient avec un single nommé "Solar Power". Elle nous dévoile une pochette solaire, légère et plutôt culotée. Bien qu’on ne sache pas encore s’il s’agit d’une cover d’un album ou d’un single, l’artiste nous annonce qu’il sortira en 2021 et que la patience est une vertu.

ARRIVING IN 2021… PATIENCE IS A VIRTUE (Arrive en 2021, la patience est une vertu) © Lorde (site web de l’artiste)

Alors, on reste sage et on l’attend. Ce qu’on sait déjà par contre, c’est qu’elle partagera la tête d’affiche de l’édition 2022 du festival espagnol Primavera Sound avec Massive Attack et The Strokes, la soirée du 10 juin. Une chance pour les fans européens qui souhaiteront aller l’écouter en live. Et qui sait, elle profitera peut-être de son passage par l’Espagne pour faire quelques dates en France ou ailleurs.