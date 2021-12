La chanteuse Angèle nommée six fois aux Music Industry Awards

La chanteuse bruxelloise Angèle, grande favorite des Music Industry Awards (MIA), les prix de la musique en Flandre, a été nommée six fois pour la double édition 2020-2021 , annoncent mercredi les organisateurs.

Cet événement, n’ayant pas pu se dérouler l’année dernière en raison de la pandémie, aura lieu le 3 février 2022 et couvrira les années 2020 et 2021.

Angèle a été nommée dans six catégories : Pop, Meilleure artiste féminine en solo, Auteur/compositeur de l’année, Meilleur clip vidéo (pour la chanson "Bruxelles je t’aime"), Chanson de l’année 2020 ("Oui ou non") et Chanson de l’année 2021 ("Fever", avec Dua Lipa).