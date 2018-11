La chanteuse Angèle nommée sept fois aux Music Industry Awards

La Bruxelloise Angèle est nommée dans sept catégories pour les Music Industry Awards (MIA's) 2018, prix flamands de la musique. Le chanteur anversois Tamino est quant à lui nommé à cinq reprises, ont indiqué vendredi la VRT et l'organisme pour la promotion des arts et de la musique en Flandre et à Bruxelles Kunstenpunt.

Cette année marque la douzième édition des MIA's. Des journalistes musicaux sélectionnent quatre artistes par catégorie avant que le public n'opère son choix, à partir de ce vendredi jusqu'au dimanche 9 décembre.

Certains prix restent cependant décernés uniquement par les professionnels, notamment ceux de meilleur album, du meilleur auteur-compositeur ou encore du meilleur clip vidéo. Cette année, 35 groupes et artistes se sont démarqués pour les nominations.

Si la chanteuse francophone Angèle est nommée à sept reprises (dont meilleur artiste pop, révélation, meilleure artiste féminine solo ou encore meilleur album), le chanteur flamand Niels Destadsbader l'est également.

La cérémonie des MIA's aura lieu le jeudi 7 février au Palais 12 à Bruxelles.