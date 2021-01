La cérémonie des Grammy Awards est reportée en raison de la pandémie

Le Journal Du Rock PM - Les Grammy Awards ; Metallica ; Mick Fleetwood et Peter Green - 25/11/2020 Les nommés pour les Grammy Awards ont été annoncés et, pour la toute première fois de son histoire, la catégorie rock ne comporte que des artistes féminines, ou bien des groupes menés par une femme. Metallica a rencontré un beau succès pour son tout premier livestream payant dont les bénéfices sont reversés à son associations All Within My Hands. Le concert donné en février par Mick Fleetwood pour saluer le talent de Peter Green sortira au cinéma l’an prochain. --- Classic 21 vous informe des dernières actualités du rock, de Belgique et de partout ailleurs. Le Journal du Rock, chaque jour à 18h30 et le lendemain à 7h30.