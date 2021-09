La belle surprise de Christine and the Queens : un nouvel EP composé de deux reprises!

Samedi dernier avait lieu le "Global Citizen Live", un événement caritatif et musical XXL. A cette occasion, Christine and the Queens a interprété deux très belles reprises qui sont depuis sorties sur un nouvel EP intitulé "Joseph".

Le "Globen Citizen Live" se déroulait en même temps dans sept grandes villes à travers le monde : Paris, New-York, Londres, Rio, Los Angeles, Lagos et Bombay. Le but de cet événement mondial est de récolter des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Pour l’occasion, de nombreux artistes se sont relayés pendant 24H pour enchaîner les concerts caritatifs et gratuits : Metallica, Maneskin, Coldplay, Billie Eilish, Ed Sheeran ou encore Stevie Wonder… L’événement a été un vrai succès : un milliard de dollars a été récolté, celui-ci servira à financer la plantation de 157 millions d’arbres et de 60 millions de vaccins contre le Covid-19 dans les pays les plus pauvres.

La chanteuse française Christine and the Queens était aussi de la partie. Après avoir interprété quelques-uns de ses propres titres devant un public de 20.000 personnes réuni au pied de la Tour Eiffel, Chris a offert deux très belles reprises de chansons iconiques. L’une en anglais : "Freedom" de George Michael et l’autre en français : "Fais comme l’oiseau" de Michel Fugain. Pour sublimer ces réinterprétations, Christine and the Queens était accompagnée d’une chorale gospel. Frissons garantis.

Double surprise : ces deux reprises composent à présent l’Ep "Joseph", qui est déjà disponible sur les plateformes de streaming. Bonne écoute !