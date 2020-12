La 7e édition du Brussels Jazz Festival aura lieu à Flagey le 16 janvier mais en "streaming"

La septième édition du "Brussels jazz Festival" aura lieu en une seule soirée et en streaming, en raison du coronavirus. Elle proposera, à partir de 20h00, quatre concerts et une animation de DJ, annonce Flagey, hôte de cette manifestation.

Un soin tout particulier sera accordé à la qualité de l'image et du son tandis qu'un forum de discussion sera organisé pour stimuler les contacts et les échanges entre les amateurs de musique, et de jazz en particulier, et leurs artistes préférés.

La chanteuse et instrumentiste Noima Joris, fille du compositeur et percussionniste Chris Joris, ouvrira les débats musicaux avec son ensemble.