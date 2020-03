L’optimiste Toine Thys est de retour avec son trio bigarré, après maintes péripéties…

Rencontre avec le toujours surprenant saxophoniste bruxellois Toine Thys. Au saxophone ténor, son jeu est aventureux et énergique, et sa sonorité toujours pleine et chaleureuse.

Dernier projet et album de Toine Thys : "The Optimist". Et de l'optimisme, il en aura fallu une bonne dose pour arriver au bout du projet : Désistements, tempêtes de neige, vols annulés, incendies et incompatibilités d’agendas, tout semblait s’opposer à la réalisation de ce nouvel album. Avec une énergie décuplée, Toine a cependant réussi à rassembler pour cet album enregistré à New York, des grands noms du Jazz et de la musique africaine.

Sam Yahel, organiste américain partenaire de Joshua Redman, Bill Frisell, Norah Jones ou Maceo Parker, s’est approprié le répertoire avec brio. On retrouve également le guitariste franco-sénégalais Hervé Samb (Salif Keita, Lisa Simone, David Murray, Youssoun Dour) qu’on entend ici aux guitares électrique et acoustique ainsi que le batteur canadien Karl Jannuska (Lee Konitz, Kenny Wheeler, Mark Turner, Baptiste Trotignon) venant compléter l’équipe avec son expérience et ses grooves furieux. En trio ou en quartet, le groupe joue les nouvelles compositions du saxophoniste.

Certaines évoquent des séjours en Afrique de l’Ouest ("Lullabye of Gounghin" ou "The Optimist"), une fin de soirée de Carnaval à Binche, ("Masks & Feathers"), la perte de son ami chanteur Wassyl Slipack en Urkaine ("Cosmic Wassyl"), ou encore New York avec la composition "Tête Brûlée".