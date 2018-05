L'Impératrice propose à son public de participer à sa nouvelle composition

L’Impératrice s’est formé en 2012 et a signé chez microqlima par la suite. Leur premier maxi sorti en 2017 sera annonceur de l’éclosion du groupe composé de Charles de Boisseguin, Hagni Gwon, David Gaugué, Achille Trocellier, Tom Daveau et Flore Benguigui. Dans la lignée royale de l’électro-pop français, le groupe se différencie par une technicité et une touche disco très reconnaissable.

Un appel participatif a été lancé sur Facebook via la plateforme “Les Récréations Sonores” du site Culture Box de France Télévisions. Cet appel, c’est LE groupe français du moment, L’Impératrice qui l’a lancé. La formation couronnée (de succès) prouve par là sa volonté d’interactivité et de collaborations nouvelles.

Pour les musiciens en herbe et autres bidouilleurs, il suffit de se rendre sur le site des Récréations Sonores, télécharger la démo et l’agrémenter grâce à votre fougue créatrice et votre génie de l’ombre avec des mélodies et des voix. Le groupe a pris soin de dévoiler quelques unes de ses inspirations afin de mettre son/sa futur/e collaborateur/trice dans l’ambiance. L’Impératrice explique aussi une partie de son concept qui fait l’essence de sa musique : le fait de composer des titres très charnels et sensuels en hommage à cette figure féminine libre. L’idée du groupe est donc de créer avec la contribution du public une bande originale de film érotique des années 70. Le groupe français ne demande qu’à être surpris, vous avez jusqu’au 22 mai !

En attendant vous pouvez déjà écouter les premières compositions déjà enregistrées.