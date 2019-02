L'ex-manager de Nirvana publie un ouvrage en mémoire de Kurt Cobain

Danny Goldberg a principalement travaillé avec Kurt Cobain de 1990 à 1994, des années clés pour Nirvana notamment grâce à la sortie de l'album "Nevermind", qui a connu un succès retentissant à travers le monde. C'est aussi pendant cette période que Cobain a rencontré et s'est marié avec Courtney Love (leur fille naîtra en 1992), mais c'est aussi une période de forte addiction et de tentatives de désintoxication pour le musicien.



Dans "Serving the Servant", Danny Goldberg partage ses souvenirs personnels de l'artiste mais aussi des documents inédits le concernant, ainsi que des entretiens menés avec la famille du chanteur, ses amis, et d'anciens membres du groupe mythique.

En amont de sa sortie, l'ouvrage a été particulièrement apprécié par de grands noms de la musique, ainsi Thurston Moore de Sonic Youth trouve ce livre "pertinent, passionné et limpide". La chanteuse Joan Jett ajoute que "n'importe quel fan de musique devrait vouloir ce livre. N'importe quel fan de Nirvana doit se procurer ce livre."



"Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain" paraîtra en anglais le 2 avril, soit trois jours avant la date du 25ème anniversaire du suicide de Kurt Cobain, le 5 avril 1994.