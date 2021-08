L'ex-Daft Punk Thomas Bangalter tombe le casque

Le projet est né "il y a environ un an et demi", bien avant l'auto-dissolution du célèbre duo électro en février 2021 , a confié à l'AFP Olivier Lombardie, administrateur général de l'Opéra de Bordeaux. "Angelin, qui avait déjà travaillé avec Daft Punk sur des musiques électro, a alors proposé à Thomas Bangalter de composer cette fois-ci pour lui une musique de ballet. Celui-ci avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l'orchestration symphonique" et c'est ainsi que la collaboration a débuté, a poursuivi M. Lombardie. "Il s'y est mis tout de suite, il a commencé à proposer des compositions, petit à petit ça s'étoffe (...). On est ravis, très excités, ça correspond exactement à ce dont on avait envie: casser les frontières, casser les codes, montrer qu'un orchestre symphonique peut jouer une musique actuelle d'un compositeur d'aujourd'hui", s'enthousiasme-t-il espérant faire venir à l'opéra "un nouveau public" . "Mythologies", un ballet pour une vingtaine de danseurs, est conçu en "plusieurs pièces sur les grands thèmes de la mythologie grecque et antique".

Quand les musiques populaires flirtent avec la grande musique

Les rapports entre la musique classiques et le rock, l’électro ou même le rap ne sont pas si rares. De nombreux samples de musique classique sont utilisés dans le rap ( Bach pour Bad Romance de Lady Gaga, Debussy pour Like the sea de Alicia Keys, Les Quatre Saisons de Vivaldi pour No Life d’Orelsan), de nombreux groupes, comme Pink Floyd, ont eu droit à leur droit à leur version symphonique. Les compositeurs contemporains font aussi parfois des percées au hit-parade comme Philip Glass avec la musique du film Koyaanisqatsi en 1982. Philip Glass, compositeur de musique répétitive, s’est aussi inspiré de la trilogie berlinoise de David Bowie (Low, " Heroes " et Lodger) pour composer trois symphonies. Logder, sa Symphonie n°12 a été jouée en première mondiale en janvier 2019 à Los Angeles, sous la direction de John Adams.

Lire ausi : Le nouveau projet de Rone allie ballet et musique électronique

Johnny Greenwood, guitariste et claviériste de Radiohead est aussi compositeur. Il a écrit de nombreuses musiques de films (les films Paul Thomas Anderson) et des œuvres pour différents orchestres dont le BBC Concert Orchestra. En 2019, Johnny Greenwood a créé Octatonic Records, son label de musique classique et contemporaine. Dans un article du site de France Musique il indique être " en admiration devant les musiciens britanniques ayant reçu une formation classique : des gens d’une vingtaine d’années portant un étui de violoncelle, ce sera toujours plus impressionnant que quelqu’un avec une guitare. C’est plus dur à faire, cela demande plus d’engagement et les sons qu’ils produisent sont tellement illimités ". Sans oublier, aux Nuits Botanique, le projet commun entre l’Ensemble Musiques Nouvelles et un groupe ou artiste. De grands interprètes du répertoire classique se sont aussi frotté au monde rock comme le célèbre duo Freddy Mercury- Montserrat Caballé pour le morceau Barcelona en 1988.