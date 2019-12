L'Espace du Son vous fait découvrir la musique acousmatique

Durant 4 jours, le festival lève le voile sur la musique acousmatique, chère à Pierre Schaeffer. Cela se passe du 11 au 15 décembre au Théâtre Marni.

Selon le site web Musiques recherches, “La musique acousmatique, nouvelle branche de l’art musical, est un art jeune, né en Europe, il y a un demi-siècle, du courant dit "concret" […] La musique acousmatique a pour but de développer le sens de l’écoute, l’imagination et la perception mentale des sons. Ceux-ci sont fixés sur un support, on ne voit pas la représentation physique de l’objet qui a produit le son. Les musiciens qui composent cette musique font appel aussi bien aux sons électroniques qu’aux sons naturels, comme le bruit du vent, de la mer, de deux bois qui se cognent, des voix, des cris, des chants, etc. Les sons enregistrés ou créés sont alors, par un lent travail de métamorphose et d’écriture manipulés, transformés par ordinateur et organisés par un montage et un mixage élaborés, en une composition musicale.”

L’Espace du Son est une des plus grandes manifestations dédiées à la création acousmatique ou “musique concrète”. L’événement est un lieu d’exploration pour tout curieux qui souhaite vivre une expérience sonore.

Pour sa 26e édition, le festival L’Espace du Son propose un nouveau concours d’interprétation spatialisée, permettant à de jeunes interprètes de se révéler et révéler aux oreilles du public une discipline peu connue. Durant 4 jours, les artistes viendront défendre leur interprétation de la musique acousmatique. Le festival proposera également des performances de compositeurs plus aguerris et reconnus comme François Bayle, Francis Dhomont, Daniel Blinkhorn, Pete Stollery, Hans Tutschku, Denis Dufour ou encore Ingrid Drese.

Les master classes viendront compléter la programmation. Hans Tutschku viendra s’exprimer sur le son et espace dans ses compositions, Daniel Blinkhorn proposera une introduction de la musique électroacoustique, Denis Dufour nous fera voyager du field recording à l’écriture musicale, Pete Stollery évoquera son œuvre…

Le festival pourra également se vivre en famille avec une sélection de pièces courtes spécialement pensées pour les enfants et leurs parents : “Le Noël acousmatique des enfants”.