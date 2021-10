L'éclectique Pauline Leblond

Elle a participé à de nombreux projets aux musiques diversifiées à Nantes (allant de la musique sud-américaine, à la musique bretonne en passant par toutes sortes de musiques amplifiées ou dites actuelles, mais aussi dans la musique classique, en soliste, en musique de chambre, en musique d’orchestre…) et également quelques festivals en France mais aussi en Pologne. Aujourd’hui, à Bruxelles, on peut l’écouter dans des comédies musicales comme ''Cabaret'', ''La mélodie du bonheur'', ou prochainement ''Evita'', ainsi que quelques fois avec Les Baladins du Miroir. Elle a plusieurs formations fixes dans lesquelles elle évolue, en tant que leader, son trio, son sextet, son double quartet, et en tant que sideman, un Quartet de jazz : le Camille Alban Spreng 4tet, un groupe de swing des années 40, Swing Boulevard, Big Nowhere un Big Band pluridisciplinaire et plurinational, et plusieurs autres Big Bands, Geoffrey Fiorese 10tet, toutes ces formations proposant des compositions ou des arrangements de standards de jazz.

Cordes et cuivres

En 2020, elle a sorti un album '‘Suites de Danse'’ avec un double Quartet, 8 musiciens qui franchissent le pont entre le jazz et la musique baroque. Un mélange entre un Quartet jazz et un Quatuor à cordes, qui parfois se confrontent, parfois se fusionnent. Depuis plusieurs années maintenant, ils jouent ensemble les compositions originales de la trompettiste Pauline Leblond. Cette fois elle a choisi de rajouter une autre palette de couleurs : celles du tromboniste Timothé Lemaire et du saxophoniste et clarinettiste Mathieu Najean. Ensemble, ils jouent du jazz de style 'New Orleans', cette musique centenaire qui a fait naître le jazz et qui lui a donné l’âme qu’on lui connaît aujourd’hui. L’occasion pour Pauline de fusionner le Quatuor à cordes qu’elle affectionne tout particulièrement et les arrangements de Sextet à trois cuivres dont on a nombre d’exemples dans la musique jazz.

De passage à Bruxelles, Pauline Leblond était l’invitée de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.