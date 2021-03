L'asbl Music Fund lauréate du prix pour la démocratie et les Droits de l'homme du PFWB

Music Fund en Marche - Les Ambassadeurs à Marche-en-Famenne (29/29) - 11/08/2017 Music Fund est une organisation humanitaire qui soutient les musiciens et les écoles de musique dans les zones de conflit, dans les pays en développement et en Belgique. Music Fund collecte des instruments en Europe, les répare et leur donne une deuxième vie en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique centrale. Music Fund forme aussi des réparateurs d’instruments et propose l’échange de compétences pédagogiques.