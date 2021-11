L’artiste gantoise Meskerem Mees nommée pour les Music Moves Europe Talent Awards 2022

Font partie de la liste des nommés, outre Meskerem Mees, Alina Pash (Ukraine), Anna (Italie), Balkan Taksim (Roumanie), Blanks (Pays-Bas), Denise Chaila (Irlande), ? eva (Hongrie), DORA (Espagne), Francis of Delirium (Luxembourg), Friedberg (Autriche), JADA (Danemark), Ladaniva (Arménie), Mezerg (France), Nenny (Portugal) et Zoe Wees (Allemagne).

Les lauréates et lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie en janvier 2022. Cinq seront choisis par un jury international et remporteront chacun la somme de 10.000 euros. Un artiste remportera le prix du Grand Jury et la somme de 10.000 euros, ainsi que 5.000 euros pour une tournée. Un prix du public récompensera aussi la personne qui obtiendra le plus de votes sur le site www.musicmoveseuropeawards.eu.

L’an dernier, l’artiste belge Lous & The Yakuza avait été l’une des cinq lauréates du Music Moves Europe Talent Awards. Ce prix a récompensé par le passé Stromae, Adele, Dua Lipa ou Rosalia.