L’artiste belge Doria D a été choisie par Spotify comme nouvelle égérie pour sa playlist "EQUAL"

Son titre 'Dépendance' tourne en boucle sur les radios depuis sa sortie. La jeune chanteuse Doria D vient d’être sélectionnée par le géant du streaming Spotify pour représenter la Playlist EQUAL du mois de juillet.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Doria D, jeune chanteuse qui vient de sortir son tout premier EP intitulé "Dépendance" et qui est à présent égérie Spotify pour la Playlist EQUAL.

EQUAL est un tout nouveau concept de playlist lancé en mai dernier par le géant du streaming pour remédier à la sous-représentation des femmes dans le monde de la musique, via des mises en avant sur la page d'accueil et les réseaux sociaux de Spotify. Pour rappel, seul un artiste sur cinq dans le top charts est une femme.

Doria D succède à une autre compatriote, la chanteuse Charles, qui était égérie de la playlist EQUAL en mai dernier et dont le visage a été affiché sur les écrans géants de Times Square à New York durant une journée pour l’occasion. Pour Doria D, se retrouver égérie d’une telle playlist est un honneur, elle garde cependant la tête froide : "Il y aura égalité pour moi quand on ne parlera plus d’égalité et quand ce sera sérieusement un acquis dans toutes les consciences. Que vous soyez un gars, une fille, non binaire, que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez gay, peu importe qui vous êtes, quels sont vos idéaux, nous sommes tous à notre place, nous sommes tous légitimes d’être là et nous méritons tous le respect."

Si vous n’avez pas encore découvert le premier EP de cette artiste de 21 ans originaire de Louvain-La-Neuve, nous vous invitons à jeter une oreille attentive à "Dépendance". L’EP, composé de six morceaux, porte le nom du single qui a révélé la jeune chanteuse à la Belgique. Le succès de la chanson "Dépendance", qui aborde le thème des relations amoureuses toxiques, ne désenfle pas : le titre dépasse en effet les 6 millions de streams et le million de vues sur Youtube. Le deuxième single de cet EP est une reprise du grand classique de Damien Saez : "Jeune et con". Un titre qui fait écho à l’actualité, dans la mesure où la jeunesse a été montrée du doigt et stigmatisée durant l’épidémie de coronavirus. Un titre remis au goût du jour qui passe déjà sur les ondes de nombreuses radios.

Pour découvrir l'artiste en LIVE, deux rendez-vous à prendre cet été: l'artiste se produira sur la scène des Nuits Solidaires et des Belgofolies.

Quelque chose nous dit que vous n’avez pas fini d’entendre parler de Doria D.