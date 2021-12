L’application Tik Tok devient de plus en plus influente dans l’industrie musicale

Artistes, producteurs et géants du streaming s’accordent sur un point : TikTok est en train de changer l’industrie musicale. Le réseau social s’est imposé comme l’un des plus puissants prescripteurs de tendances musicales. Près de 430 chansons ont dépassé le milliard de vues sur la plateforme phare des adolescents, soit trois fois plus que l’année dernière. Les plus populaires d’entre elles approchent, voire dépassent, les 20 milliards de vues sur les vidéos dont elles sont la bande-son. Cette popularité en ligne se traduit souvent par un succès commercial au hit-parade. Ainsi, plus de 175 morceaux populaires sur TikTok sont apparus dans le prestigieux classement Billboard Hot 100 au cours des douze derniers mois. Ça a été le cas pour "Astronaut In The Ocean" de Masked Wolf. Initialement sorti en 2019, ce titre a été élevé au rang de hit international après être apparu dans de nombreuses vidéos mettant en scène des cascades et des acrobaties. Même son de cloche pour "STAY" de The Kid Laroi et Justin Bieber. Le single a passé sept semaines non-consécutives au sommet des classements radio aux États-Unis, après avoir fait l’objet d’un challenge de danse sur TikTok.

De Bonnie M à Megan Thee Stallion

L’application chinoise est également responsable du come-back de morceaux des décennies passées. "Rasputin" de Bonnie M, figure de proue du mouvement, et "The Hustle" de Van McCoy revivent ces derniers mois grâce à des reprises sur TikTok. Le phénomène est tel que de nombreux Américains appartenant à la génération Z ne se reconnaissent pas dans les productions musicales de leur temps et sont convaincus de ne pas être nés à la bonne époque ! Certaines chansons emblématiques des années 2000 connaissent le même regain d’intérêt, selon le dernier rapport annuel de TikTok. Parmi elles, "Bills Bills Bills" de Destiny’s Child, "Classic" de MKTO ou encore "Gimme More" de Britney Spears.

Bien qu’il semblerait que "old is the new cool" sur TikTok, des artistes contemporains bénéficient aussi de l’influence grandissante de la plateforme de vidéos dans l’industrie musicale. Megan Thee Stallion en tête. La rappeuse texane est la musicienne dont les chansons ont été le plus utilisées sur TikTok ces douze derniers mois, devant Doja Cat et Popp Hunna. Son titre "Cognac Queen" figure notamment en sixième position dans le classement des morceaux les plus populaires sur l’application.